Paura nel pomeriggio in città: prende fuoco il vano lavanderia di una villetta

LECCE - Paura in città nel primo pomeriggio: prende fuoco l’angolo lavanderia di un’abitazione, danni al solaio della struttura. Il rogo è divampato pochi minuti dopo le 15 in via Rodari per cause accidentali. La fiammata ha interessato non soltanto il locale, ma anche altri vani al piano terra della villetta.

Sul posto sono giunti i pompieri del comando provinciale per domare l’incendio e spegnere ogni focolaio. Al termine delle operazioni, i “caschi rossi” hanno constatato come il solaio del vano avesse subito per buona parte il distacco delle pignatte e il danneggiamento dei travetti.

Ma non si sono verificate, fortunatamente, conseguenze ai proprietari dell’edificio. L'episodio sarebbe stato originato da un guasto a uno degli elettrodomestici presenti.