Il 2022 si chiude con l’ennesima auto incendiata: danni anche a un edificio

MATINO – L’anno nel Salento si chiude nelle stesso modo con cui era cominciato: col solito fenomeno degli incendi di veicoli. Intorno alle 3 e mezzo della notte i vigili del fuoco sono stati costretti all’ennesimo intervento, questa volta a Matino. Una Nissan Micra, parcheggiata in Piazza Maria Santissima Addolorata, è stata completamente distrutta dal fuoco, divampato per cause che sono tuttora in fase di accertamento.

La fiammata e l’irraggiamento termico hanno finito per arrecare danni anche alla facciata di un edificio, fortunatamente senza conseguenze per gli occupanti: soltanto degli annerimenti del muro. I pompieri del distaccamento di Gallipoli, immediatamente sopraggiunti, hanno subito messo in sicurezza l’area per evitare che il rogo potesse coinvolgere anche gli altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze.

Sul posto sono anche giunti i carabinieri della compagnia di Casarano per le indagini: hanno ascoltato i proprietari della vettura. Quest’ultima è intestata a una donna di 44 anni residente in provincia di Bergamo e in uso al fratello, più anziano di due anni. Si cercano eventuali videocamere nell’isolato, da cui attingere filmati. Nessuna pista al momento resta esclusa.