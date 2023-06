Divampano le fiamme nella notte: il fuoco danneggia chioschetto prefabbricato

SANT’ISIDORO (Nardò) – Divampano le fiamme e distruggono un chioschetto prefabbricato: è accaduto nella notte, sul versante ionico, in via Marsala, a Sant’Isidoro, località del comune di Nardò.

Qui, la struttura, non ancora attiva, di proprietà di un commerciante 56enne originario di Copertino, ha preso fuoco in circostanze non ancora ben chiarite: sul posto, attorno alle 3.35 sono stati allertati i vigili del fuoco, arrivati coi propri mezzi. I pompieri hanno spento il rogo e rimesso in sicurezza l’area.

Sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso e per avviare le indagini. Dalle prime verifiche, è emersa l’assenza di telecamere sul posto, che possano fornire elementi utili alla ricostruzione di quanto accaduto.

Al momento, dunque, non si esclude alcuna ipotesi sull’origine delle fiamme. Quel che è certo, invece, è che il chioschetto sia andato completamente distrutto: la struttura non risulta peraltro assicurata contro gli incendi.