Scivola nel cantiere durante i lavori per la fogna bianca: operaio in ospedale

NOVOLI – Scivola nel cantiere durante i lavori per la fogna bianca in paese: momenti di paura questa mattina, attorno alle 11, a Novoli, nell’area tra via Madonna del Pane e la provinciale che porta a Veglie, per la brutta caduta che ha coinvolto un operaio 64enne, scivolato in circostanze ancora da chiarire, mentre stava trasportando dei tubi nella zona dello scavo per realizzare l’infrastruttura.

L’uomo, L.C., un 65enne originario di Veglie, forse per un malore improvviso, un affaticamento o perché ha messo male il piede, è scivolato in prossimità dello scavo, con una brutta caduta che ha fatto temere il peggio. Subito i colleghi di cantiere sono intervenuti per aiutarlo e hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto, immediato l’intervento dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco del distaccamento di Veglie, con questi ultimi che hanno recuperato l'infortunato: le condizioni dell’uomo, fortunatamente, sono parse fin da subito buone. L’operaio è sempre rimasto vigile e non ha riscontrato difficoltà nel muovere gli arti, ma per dinamica è stato condotto dai sanitari in codice rosso al “Fazzi” di Lecce, dove il personale medico lo sta sottoponendo ad accertamenti del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche il sindaco di Novoli, Marco De Luca, per sincerarsi dell’accaduto e delle condizioni dell’uomo, il personale tecnico del Comune, la polizia locale e, per i rilievi, i carabinieri della stazione cittadina, oltre agli ispettori dello Spesal per le necessarie verifiche.

Il messaggio di vicinanza della Uil

"Purtroppo oggi registriamo l’ennesimo infortunio sul lavoro in provincia di Lecce, avvenuto a Novoli all’interno di un cantiere dove erano in corso gli scavi per la realizzazione della fogna bianca. Tutta la Uil di Lecce esprime vicinanza al lavoratore di 64 anni rimasto gravemente ferito, con l’auspicio che possa riprendersi presto. In attesa che siano accertate le responsabilità, però, emerge ancora una volta il dramma della mancanza di sicurezza nei luoghi di lavoro. La Puglia conta già 6 morti sul lavoro nel primo bimestre dell’anno, 2 dei quali in provincia di Lecce. Nel 2023 solo la nostra provincia ha registrato 13 morti sul lavoro e ben 4.352 infortuni. Non è accettabile! Sono anni, ormai, che la Uil sollecita interventi strutturali per raggiungere l'obiettivo di 'Zero morti sul lavoro' che fa parte anche della piattaforma rivendicativa dello sciopero che abbiamo proclamato insieme a Cgil il prossimo 11 aprile. È tempo di assumere decisioni forti e concrete per fermare questa strage", queste le parole di Mauro Fioretti, coordinatore territoriale del sindacato.



