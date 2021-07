Malore improvviso mentre si allena, runner muore a soli 41 anni

È successo in una zona di campagna intorno a Martano a metà mattinata. Era in gruppo e subito sono stati richiesti soccorsi. Sul posto il 118, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Salma riaffidata alla famiglia

MARTANO – Stava correndo insieme a un gruppo di altre persone, un allenamento in una zona di campagna intorno a Martano, suo comune di residenza. All’improvviso, si è accasciato al suolo, colto da un malore. E, purtroppo, non c’è stato più verso di rianimarlo. Un infarto, molto probabilmente, la causa della morte di Massimo Caracuta. Aveva soltanto 41 anni.

La tragedia s’è verificata intorno alle 11,30 di oggi, una giornata particolarmente calda, con temperature che arrivano fino ai 37-38 gradi. Questo non ha distolto un gruppo di appassionati del running da una sessione di allenamento. Come detto, infatti, Caracuta non era solo quando all’improvviso ha avuto un mancamento. Stava correndo con un gruppo di altre persone. Si trovavano lungo strada vicinale Guidini, una zona di aperta campagna, che s’incontra lasciandosi dietro la strada provinciale 147, poco dopo il monastero di Santa Maria della Consolazione.

Subito è stato richiesto intervento di soccorso ai numeri d’emergenza ed è arrivata un’ambulanza del 118, ma, purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Martano che hanno contattato il pubblico ministero di turno, Paola Guglielmi. Quest’ultima ha disposto la restituzione della salma di Caracuta, che a Martano era noto per la sua attività di tatuatore, alla famiglia.