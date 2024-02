Colpito da un infarto mentre fa footing sul litorale di Porto Cesareo: muore un operatore Rai

PORTO CESAREO – Stroncato da un infarto mentre fa footing nel Salento: un operatore Rai perde la vita. Giuseppe Cannavale, conosciuto come "Pino" - 50enne originario di Vico Equense, nel Napoletano - è deceduto nel tardo pomeriggio di ieri a Porto Cesareo. Coordinatore della troupe, si trovava in Puglia per le riprese televisive della santa messa celebrata e trasmessa in diretta, ieri mattina, nella chiesa madre di Guagnano.

L’arresto cardiaco è sopraggiunto mentre stava praticando sport in località Scalo di Furno: il 50enne si sarebbe accasciato per terra a seguito di un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo. Alcuni passanti hanno allertato immediatamente i soccorsi, ma per Cannavale non vi è stato più nulla da fare. Il personale sanitario non ha infatti potuto fare ricorso alle manovre di rianimazione: il cuore del dipendente Rai aveva ormai cessato di battere.

Sul luogo sono intanto anche accorsi i carabinieri della stazione locale assieme ai militari della compagnia di Campi Salentina, oltre ai colleghi della troupe Rai che, dalla Campania, avevano raggiunto il Tacco assieme a Cannavale. La salma del 50enne è stata restituita ai famigliari, al termine dell'ispezione esterna da parte del medico legale, per l'ultimo saluto.

