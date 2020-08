Tragedia in ospedale: si lancia dal quarto piano, muore donna 73enne

CASARANO – Era ricoverata in ospedale da alcuni giorni, dopo aver ingerito, forse in modo accidentale, del liquido tossico. E oggi, purtroppo, una donna di 73 anni di Castrignano del Capo ha perso la vita, dopo un volo dall’ospedale “Francesco Ferrari” di Casarano.

Un suicidio, secondo quanto accertato dai carabinieri che, in breve, sono arrivati sul posto. Erano circa le 15,30 quando la donna si è affacciata dal quarto piano del nosocomio e s’è lasciata cadere. I sanitari usciti per soccorrerla non hanno potuto fare davvero nulla per lei. E’ morta sul colpo.

La donna era ricoverata, in particolare, nel reparto di Medicina. Sotto osservazione dopo il pericoloso episodio dell’ingerimento, per il quale aveva già rischiato la vita ed era comunque stata soccorsa in tempo e portata in ospedale, nel primo pomeriggio di oggi, purtroppo, si è lanciata nel vuoto dal quarto piano. Sul posto, oltre i sanitari dello stesso ospedale, i carabinieri dipendenti dalla compagnia di Casarano per gli accertamenti del caso.