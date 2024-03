Nella ruota di scorta dell'auto oltre 17 chili di eroina, arriva la condanna: 4 anni

LECCE - Fermato durante un controllo stradale, sulla strada statale 613, in direzione sud, all’altezza di Squinzano, i finanzieri trovarono nella ruota di scorta della sua auto, ben 17 chili e 357 grammi di eroina, pressati in trentaquattro panetti, per un valore di centinaia di migliaia di euro, e per il conducente, Ivan Bisconti, 41enne leccese, scattò l’arresto in carcere (attualmente è ai domiciliari).

Oggi, per questa vicenda, avvenuta il 6 novembre del 2023 (qui, tutti i dettagli), il sostituto procuratore Luigi Mastroniani aveva invocato per lui la condanna a 8 anni di reclusione, ma alla fine ne ha rimediati la metà, più una multa di 18mila euro, nel processo che si è celebrato in abbreviato.

A emettere la sentenza è stata la giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Lecce Silvia Saracino che, accogliendo le argomentazioni della difesa, rappresentata dall’avvocato Paolo Cantelmo, ha ritenuto l’aggravante dell’ingente quantità assorbita dalle attenuanti generiche. Nel conteggio finale della pena, naturalmente, ha inciso lo sconto di un terzo applicato per la scelta dell’imputato di essere giudicato col rito speciale.

