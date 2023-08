Ordigni bellici in una cassa sul litorale di Torre Specchia. Secondo ritrovamento in pochi giorni

TORRE SPECCHIA (Vernole) - Due ritrovamenti, pressoché identici, nell’arco di poche settimane, nelle stesso tratto del litorale adriatico in prossimità della spiaggia di Torre Specchia, marina di Vernole, lungo la litoranea che porta a San Foca. L’ultimo, in ordine di tempo, quello delle scorse ore, a ridosso della battigia, dove si è adagiato un contenitore in legno con all’interno un ordigno militare risalente alla seconda guerra mondiale.

Dopo la segnalazione, in un tratto costiero affollato di bagnanti, sono subito accorse le forze dell’ordine per sincerarsi della situazione e scongiurare ogni forma di possibile pericolo per l’incolumità pubblica. Sul posto hanno operato i carabinieri, la polizia locale e il personale della capitaneria di porto della delegazione di San Foca e dell’ufficio circondariale marittimo di Otranto.

Dopo un primo sopralluogo la zona è stata delimitata in attesa dell’arrivo degli artificieri, già allertati, al quale spetterà il compito di identificare il materiale bellico contenuto nella cassa.

Si tratta di involucri di munizionamento ancora non identificato sul quale sono riportate comunque ancora delle diciture leggibili. Anche la datazione e il numero di lotto, con un targhetta, sono presenti sulla custodia in legno. La scorsa settimana erano stati ritrovati, sempre su quel tratto di costa, dei contenitori bellici simili, risultati poi innocui in quanto ritrovati vuoti.

Dell’accaduto e del nuovo ritrovamento è stato informato il magistrato di turno, che dopo l’ispezione degli artificieri autorizzerà la rimozione e quindi l’eventuale di distruzione del materiale.