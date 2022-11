Pantalone strappato dal cane: paura in piazza per un passante

LECCE – Poco prima delle 11, in piazza Sant'Oronzo, un passante ha rischiato di essere morso sulla gamba da un cane. L’animale è di proprietà di un giovane senza fissa dimora che da tempo dorme, spesso insieme alla sua compagna, sotto i portici.

Si tratta di un ragazzo la cui storia è nota ai Servizi Sociali che si sono attivati in più direzioni. La ricerca di una soluzione è però complicata anche dalla presenza del cane, regolarmente dotato di microchip e di libretto veterinario. Lo ha constatato il personale del servizio sanitario di Asl, sollecitato a intervenire dalla pattuglia di polizia locale che ha raccolto la segnalazione dell’uomo sul quale l’animale, un pitbull privo museruola, si è avventato. Il bilancio dell’episodio è di un pantalone lacerato, ma non c'è stato bisongo di ricorrere a cure mediche.

Sull’accaduto, rispetto al quale al momento non è stata sporta denuncia, si è espresso nuovamente il consigliere di minoranza Andrea Guido che già in una precedente occasione (il 5 ottobre) aveva segnalato la presenza del giovane senza fissa dimora accusando l’amministrazione comunale di disinteresse e di mancanza di attenzione per il decoro della piazza principale della città. L’esponente della minoranza, oggi, sottolinea il fatto che a distanza di oltre un mese la situazione non è cambiata: “E ancora oggi – aggiunge - non me la prendo con il ragazzo senza fissa dimora o con il suo cane, ma ho il dovere di puntare il dito contro chi, avendone competenza, nulla ha fatto per risolvere una questione che si prolungava da troppo tempo. Oggi la situazione appare ancora più grave e il focus si è spostato su questioni di sicurezza pubblica”.