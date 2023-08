Finisce al largo in preda alle correnti: turista salvato da bagnino 19enne

PESCOLUSE (Salve) – Finisce al largo in preda alle correnti mentre si trovava a bordo di un kajak: un turista è stato tratto in salvo da un giovane bagnino intervenuto in suo soccorso.

È accaduto questa mattina nelle acque di Pescoluse, marina di Salve, in località Pajara, dove un bagnante, di circa 70 anni si era allontanato a bordo del mezzo, trovandosi in balia delle correnti e con la difficoltà di ritornare indietro.

Quando si è ritrovato a circa quattrocento metri dalla battigia, ha chiesto aiuto per ritornare a riva: ed è qui che prontamente è intervenuto un giovane bagnino, di 19 anni, Giovanni Giaccari, che, dopo aver avvistato l’uomo in difficoltà, in una postazione nei pressi del lido Arena, si è attivato per recuperalo e smuovere i soccorsi.

Fortunatamente l’intervento repentino ha scongiurato il peggio e ha permesso all’uomo di rientrare a riva, sano e salvo, e di poter ringraziare il suo giovane “angelo”.