Residenze finte e ticket registrati a minori per la partita Lecce-Napoli: multati in 71

LECCE – Dopo la sonora sconfitta del Lecce con ben quattro gol, sono scattate 71 sanzioni. Tante quelle nei confronti di ultras napoletani, accusati di aver dichiarato una residenza diversa dalla propria, pur di accedere ai settori dello stadio a loro preclusi. Le false generalità sarebbero state fornite al momento dell’acquisto dei biglietti del match di serie A dello scorso 30 settembre.

I ticket erano stati infatti acquistati sulla piattaforma dedicata ai residenti della Campania, compilando fintamente la voce relativa al proprio domicilio, selezionando posti nei diversi settori, tranne quelli riservati agli ospiti, gli unici possibili per loro. Gli agenti della Digos di Lecce hanno eseguito degli accertamenti sugli elenchi dei biglietti d'ingresso al “Via del Mare”, facendo emergere una serie di violazioni. Dei 75 biglietti segnalati, quattro sono risultati emessi per generalità inesistenti (questi, va da sè, non multabili) e altrettanti registrati a minorenni.

Violazioni che sono state segnalate all'Unione Sportiva Lecce, la quale ha provveduto immediatamente all'annullamento dei biglietti indicati. Gli agenti della Divisione polizia amministrativa della questura di Lecce ha elevato 71 verbali di contestazione di illecito amministrativo per violazione al "Regolamento d'uso dell'impianto sportivo stadio comunale Ettore Giardiniere di via del Mare - Lecce". Ogni verbale prevede il pagamento di una multa di 166,67 euro.