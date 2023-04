Enorme albero di pino crolla al suolo nei pressi pressi dell’antico santuario

SOLETO – Ancora un albero caduto, ma questa volta non succede a Lecce, dove gli episodi, negli ultimi tempi, sono stati davvero tanti e in rapida successione (l’ultimo dei quali in via Ribezzo, nel quartiere Mazzini, il 13 aprile scorso). Il fatto, che per fortuna non ha provocato feriti o danni particolari, si è registrato in serata a Soleto.

Anche in questo centro della Grecìa Salentina, come altrove in provincia, la pioggia si abbattuta con una certa insistenza nelle ultime ore e potrebbe quindi essere stata una concausa – il colpo finale, si può dire – del cedimento di un enorme albero di pino, che, probabilmente doveva già essere instabile. A tale proposito, nei giorni scorsi, proprio tornando ai casi di Lecce, si è discusso molto delle essenze piantate decenni addietro, poco compatibili rispetto ai contesti urbani attuali, fino a diventare, nel tempo, instabili.

L’albero è caduto in via Madonna delle Grazie, proprio nei pressi del muro di cinta del santuario da cui prende il nome la strada, dove si trova anche il convento dei Frati Minori. Il tronco è precipitato di netto occupando, anche per via dell’enorme chioma, l’intera via. E solo per una questione di centimetri non ha sepolto un’autovettura parcheggiata sul lato opposto, adagiandosi gli ultimi rami sulla facciata di una villetta. Un vero miracolo che nel momento in cui il pino è rovinato al suolo, sradicandosi dal marciapiede, non stesse passando nessuno, a piedi o con qualche veicolo.

Sul posto sono intervenuti polizia locale e protezione civile Ner di Soleto per mettere in sicurezza la zona interessata, più l’ingegnere e il personale dell’ufficio tecnico comunale. L’albero sarà rimosso con l’intervento di una ditta specializzata.