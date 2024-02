Tre fori nella porta di vetro ma suona l’allarme e il colpo sfuma

MELISSANO – Tre grossi buchi nella porta di vetro, che si trova nello stabile della stazione di servizio, come ad aprire un varco per tentare il furto; ma qualcosa è andato storto e il colpo sfuma: ladri costretti alla fuga, questa notte, a mani vuote dopo aver preso di mira l’area di rifornimento carburanti “Apron” di Melissano, che sorge su via Casarano.

È accaduto poco prima di mezzanotte, quando l’allarme della struttura ha lanciato il segnale alla centrale operativa dell’istituto di vigilanza “La Folgore”, che ha immediatamente inviato sul posto una propria pattuglia.

Arrivata nel giro di un quarto d’ora, sul posto, la guardia giurata non ha notato presenze nei paraggi ma tre fori ad una porta in vetro della struttura che ospita gli uffici dell’area rifornimento. Ha così provveduto a contattare i carabinieri e il titolare dell’attività, accorso in pochi minuti.

L’uomo ha aperto la porta su cui è stato perpetrato il tentativo di scasso e altre due porte che si trovano nel piccolo edificio, riscontrando da un’accurata analisi che nulla fosse stato toccato o portato via. Poco dopo sono sopraggiunti i militari della Compagnia di Casarano, che hanno effettuato i primi rilievi e ora procedono per cercare di risalire ai responsabili.

