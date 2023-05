"Cantine aperte" nel Salento: laboratori e vigneti si mostrano ai visitatori

NARDO' - Domenica prossima, 28 maggio, in tutta Italia si terrà la nuova edizione di Cantine aperte: l'evento permetterà, ad appassionati e non, di visitare i luoghi in cui nascono alcune delle migliori eccellenze che compongono il settore enologico del Bel Paese.

Per l'occasione, la cantina neretina di Schola Sarmenti aprirà le porte di “casa” per far scoprire a curiosi ed estimatori il cuore del suo mondo: dove storia, tradizione e innovazione, si fondono per creare una magia enologica.

Il raffinato percorso attraverserà le preziose ed ultraottantenni vigne. Sarà l’occasione perfetta, dunque, per scoprire e degustare alcuni tra i più pregiati e pluripremiati vini della cantina, tra cui il Diciotto: si tratta di un prodotto che, ormai da diversi anni, conquista numerosi riconoscimenti sulle guide Bibenda e Vitae, e definito dall’autorevole esperto Luca Maroni tra i migliori rossi d’Italia.

Inoltre, sarà disponibile anche il Cillenza, definito sempre da Luca Maroni il secondo miglior bianco d’Italia. E poi ancora il Cortices, il nuovo orange wine da uve di fiano.

Per testare alcuni di questi vini, sarà necessario partecipare alla masterclass organizzata, sempre domenica prossima, nel wine bar, sito all’interno della cantina e guidata dal sommelier master Alma Jilenia Gigante.

Inoltre, con un pizzico di fortuna, ci sarà anche una piccola ed esclusiva preview di alcuni scorci della nuova cantina, dove si potranno visionare i nuovi macchinari di ultima generazione 4.0.

Oltre a degustare i vini, le visite alla cantina si arricchiranno di arte, storia e innovazione, potendo assistere a un museo a cielo aperto e chiuso, con la mostra di antiche macchine di vinificazione degli anni cinquanta, dal titolo “Ricordi diVini”, accompagnata da opere d’arte contemporanea a cura di Manuel Cirignaco.

In occasione dell’evento, la cantina Schola Sarmenti ha organizzato una mostra fotografica dal titolo “Andiamo a zappare”, a cura del fotografo Silvio Bursomanno.

Gli orari di apertura saranno dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Le due msterclass, invece, si terranno alle 12:00 e alle 18:00. Si consiglia la prenotazione chiamando allo 0833-567247 oppure con messaggio su whatsapp al 320-6390211.