Halal Muslim Friendly Tourism Congress, un leccese per promuovere il Salento

LECCE - Dal 10 al 12 maggio, la città di Izmir, nota anche come Smirne, in Turchia, ospiterà l'Halal Muslim Friendly Tourism Congress, rinomato congresso dell'Asia e del Medio Oriente che gode di partnership di organizzazioni del Governo turco e vede il sostegno di numerose università, in particolare dalle facoltà di turismo e di economia, nonché la collaborazione di partner internazionali.

Tra i relatori ci sarà il leccese Karim Benvenuto, specializzato in turismo asiatico e medio orientale e con esperienza di caratura internazionale, avendo dieci missioni commerciali compiute negli ultimi due anni in nazioni quali Uzbekistan, Kazakistan, Emirati Arabi Uniti, Singapore, Brunei, Bahrain, Oman e Pakistan.

In occasione dell’evento - che si prefigge di essere un punto di incontro per i principali esperti mondiali nel settore del turismo asiatico e medio orientale, attirando buyer, distributori, tour operator, aziende di diversi ambiti e professionisti del mercato turistico e dell'import-export -

Benvenuto si dedicherà alla promozione turistica del Salento e dei suoi prodotti tipici, con un occhio di riguardo per il settore Horeca, incontrando operatori specializzati per esplorare opportunità nei mercati asiatici.

"Da due anni ci stiamo impegnando per posizionare la nostra terra e i nostri prodotti sui mercati asiatici e medio orientali, che rappresentano un canale indispensabile per la sopravvivenza commerciale di molte imprese”, ha dichiarato Benvenuto che ha specificato: “Il nostro obiettivo è anche quello di promuovere Lecce e il Salento come nuove destinazioni turistiche in paesi dove la nostra presenza è ancora poco nota, al fine di apportare benefici all'intera filiera turistica locale, che ne sente particolarmente il bisogno, soprattutto durante i mesi invernali”.

