“Disabilità e inclusione sociale: una sfida comune. Racconto di una madre” a Leverano

LEVERANO - Domani, venerdì 24 marzo alle 18:30 nella sala consiliare del Comune di Leverano, dopo i saluti istituzionali dell’assessora ai servizi sociali Ines Cagnazzo e il consigliere delegato all’inclusione sociale Paolo Paladini, Annatonia Margiotta presenterà il suo libro “Disabilità e inclusione sociale: una sfida comune. Racconto di una madre” in un incontro moderato da Maria Grazia Martina, Garante delle persone con disabilità del Comune di Leverano.

L’autrice - pedagogista, mediatore familiare, madre di un ragazzo disabile e scrittrice - nel suo libro, edito da Edizioni Dal Sud, spiega l’importante ruolo della pedagogia speciale e sociale, i cui compiti sono stimolare, favorire la formazione globale della personalità, nella prospettiva di una migliore qualità della vita; si affrontano argomenti delicati con un linguaggio chiaro, in cui non mancano i riferimenti teorici, le metodologie e numerosi dettagli che sono preziose indicazioni per le professioni sociali e sanitarie.

Margiotta mette da parte il politically correct e parla della sua esperienza famigliare, del lungo e faticoso percorso di elaborazione emotiva, delle carenze dei servizi sociosanitari che affiancano la famiglia a partire dal momento in cui si scopre la disabilità e di un sistema di welfare ancora distante dai reali bisogni e ne promuove il cambiamento proponendo un modello che si fonda su approccio sistemico e integrato come il “community care”.

Annatonia Margiotta è pedagogista, mediatore familiare e pratictioner in PNL Bioetica. Ha conseguito il Master di II livello in “Pedagogia della Salute. Approccio sistemico”, presso l’Università del Salento. Ha fondato diverse associazioni di volontariato per la tutela dei diritti delle persone disabili. Funzionaria della Regione Puglia – nel ruolo di Responsabile di “Interventi per la diffusione della legalità” – ha curato la redazione della Legge Regionale n. 14 del 28 marzo 2019 “Testo Unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza”.

Tra le sue pubblicazioni: Frammenti di vita pendolare, I Libri di Icaro, Lecce, 2016 e Il caso di studio: il progetto “Senza Scarti”, Guida, Napoli, 2013, che ha riguardato interventi di inserimento socio lavorativo di adulti e minori presi in carico dal Servizio Sociale (UEPE – USSM) per misure alternative alla detenzione e progetti di recupero esistenziale.