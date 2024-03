Puglia Popolare sosterrà Poli Bortone. Forza Italia si rafforza con i movimenti di Lamosa e Russo

LECCE - Un fine settimana di conferme e ingressi in casa di Forza Italia, che incamera l’adesione di due movimenti civici e rafforza i ranghi in vista degli appuntamenti elettorali delle amministrative leccesi con il sostegno ad Adriana Poli Bortone candidata sindaco, e delle elezioni europee.

Questa mattina presso l’hotel Hilton di Lecce l’ufficializzazione del passaggio con gli azzurri del movimento di “Lecce Unita”, che fa riferimento a Luca Russo, e del “Movimento Popolare Leccese” il cui referente è il già consigliere comunale Antonio Lamosa.

Entrambi i sodalizi, con i rispettivi referenti, hanno deciso di confluire nelle liste di Forza Italia per offrire il proprio contributo alla coalizione di centrodestra ed garantire un supporto di uomini di idee in più nella prossima tornata elettorale di giugno.

All’incontro di presentazione hanno preso parte la candidata sindaco designata dalla coalizione del centrodestra, Adriana Poli Bortone, il commissario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis ed il coordinatore provinciale e capogruppo in consiglio regionale Paride Mazzotta, oltre alla coordinatrice cittadina dei forzisti, Alessia Ferrari e al deputato Andrea Caroppo.

Anche Puglia Popolare annuncia sostegno a Poli

I rinforzi di Forza Italia non sono stati l’unica nota lieta della giornata per la candidata del centrodestra alla guida di Palazzo Carafa. Pressoché in concomitanza, in seguito ad un incontro decisivo del coordinamento cittadino e provinciale di Puglia Popolare, è giunto l’annuncio della virata della compagine politica in direzione del sostegno ad Adriana Poli Bortone.

“Il Coordinamento provinciale e cittadino di Puglia Popolare ha oggi deciso, all'unanimità, di sostenere Adriana Poli per le elezioni amministrative del 2024 e di affidare a lei la realizzazione della proposta programmatica popolare su cui il movimento ha lavorato in questi mesi raccogliendo le istanze dei cittadini” recita la nota del sodalizio che annovera tra le sue fila il consigliere comunale Gigi Valente e il presidente della Lupiae, Dino Plagliaro.

“Consideriamo chiusa l'esperienza con il sindaco Salvemini a cui abbiamo garantito un leale sostegno pur non condividendo alcune delle scelte importanti” continua la nota di Puglia Popolare, “la nostra proposta di avere un candidato espressione del mondo civico e moderato per il rilancio di Lecce purtroppo non è stata mai accolta. Oggi dopo un serrato confronto con la candidata sindaco Adriana Poli, abbiamo deciso di accordare a lei la nostra fiducia, rimanendo sempre ispirati ai nostri valori popolari ed europeisti propri del Ppe”.

“Consapevoli dell'importanza della nostra forza moderata che è stata decisiva nella scorsa tornata amministrativa” concludono da Puglia Popolare, “vogliamo aiutare Lecce a riprendere il percorso virtuoso avviato con Adriana Poli Bortone. Nei prossimi giorni lavoreremo per unire tutte le forze popolari e moderate che insieme a Puglia Popolare Lecce potranno scrivere una nuova pagina politica per Lecce”. La notizia del ritorno nella “casa” naturale” del centrodestra di Puglia Popolare è stata valutata positivamente anche dal consigliere regionale e presidente del Movimento Regione Salento, Paolo Pagliaro.

LeccePrima è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.