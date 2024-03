Due settimane di pausa per la Promozione pugliese: ritorno in campo fissato per domenica 7 aprile

Sosta di due settimane per il campionato di Promozione pugliese. Domenica 24 marzo e domenica 31 il torneo sarà a riposo per le festività pasquali.

Il ritorno in campo del girone B è fissato per domenica 7 aprile, per la venticinquesima (e penultima) giornata. Gli occhi saranno puntati sul testa a testa tra Galatina e Taurisano, staccate di un solo un punto e in lotta per il salto diretto in Eccellenza: i bianconeri, primi, saranno ospiti della Virtus Locorotondo mentre i granata saranno ospiti del Copertino. A caccia di punti salvezza c'è la Polisportiva Galatone, che ospiterà il Ceglie, e il Veglie, che punta a mantenere il margine in classifica necessario per lo svolgimento dei playout.