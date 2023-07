Novoli, annunciati nuovi open day per i giovani calciatori: i dettagli

Ancora Open Day destinati agli atleti nati dal 2005 al 2010: dopo quelli della settimana scorsa, infatti, altri 3 raduni autorizzati da FIGC Puglia e organizzati per fasce d'età e categorie, utili a valutare e formare le rose delle formazioni Under 19, Under 17, Under 15 e Under 14.

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO

Atleti nati negli anni 2007-2008, allenamento diretto da mister Alessandro Ventura (Uefa C) e coadiuvato da mister Diego Maggio (Uefa C)

GIOVEDÌ 20 LUGLIO

Atleti nati negli anni 2005-2006, guidati da mister Alessio Calasso (Uefa B) con cui collaborerqnni mister Floriano Buscicchio (Uefa C) e Riccardo De Pandis (preparatore atletico)

VENERDÌ 21 LUGLIO

Atleti nati negli anni 2009 e 2010, affidati ai mister Federico Sozzo (Uefa B), mister Stefano De Luca (Uefa C) e mister Fabrizio Panico (Uefa C).

I raduni si terranno, presso il Centro Sportivo Greco a Villa Convento (Strada Provinciale Lecce-Novoli - km 4). L'appuntamento per tutti gli interessati è fissato per le 17.30, mentre l'inizio delle attività è programmato per le ore 18, non sono previsti costi di iscrizione e/o partecipazione. Per informazioni e prenotazioni contattare telefonicamente il 328.7210922 (Federico), il 338.9912962 (Melissa) oppure il direttore Davide De Pandis al 333.7716398.

Fonte: comunicato ufficiale Novoli