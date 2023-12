Novoli, arriva l'attaccante Gino Ferrandez

Il Novoli Calcio non molla e continua il calciomercato con un'altra pedina importante: GINO FERRANDEZ, attaccante classe 2002, proveniente dalla Santarcangiolese (Eccellenza Basilicata), è un nuovo calciatore rossoblu?. In realtà si tratta di un ritorno nell'Eccellenza Pugliese, Ferrandez infatti ha già giocato nel Girone A, prima con il Real Siti poi con il San Severo, subito dopo le esperienze in patria con l'Union Viera (Serie D spagnola) e con le squadre giovanile del Las Palmas. Velocità, dribbling, tecnica e forza fisica le sue caratteristiche principali, ma anche quel senso del goal che gli hanno fruttato 3 goal e 7 assist (in 6 partita) nell'esperienza lucana di questa prima parte di stagione e 5 gol e 9 assist l'anno scorso in terra foggiana. Il calciatore spagnolo si è aggregato al gruppo e sta svolgendo gli allenamenti in vista della trasferta di Matino, ultima gara del 2023.

"Mi sento di ringraziare la società, insieme ai direttori Russo e Capone, perché mi hanno voluto fortemente qui a Novoli - afferma l'atleta originario delle Canarie. So che il gruppo soffre per questo periodo di difficoltà, ho già visto come si lavora e sono convinto che arriveranno presto i risultati, per questo mi impegnerò dal primo momento. Ai tifosi, che conosco per passione e presenza, dico di sostenere maggiormente questo gruppo, perchè solo insieme possiamo inseguire e raggiungere l'obiettivo".

Fonte: comunicato ufficiale Novoli