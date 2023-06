Novoli, saluta il direttore sportivo Luca Spagnolo. "Resterò sempre un tifoso rossoblù"

Il rapporto di collaborazione tra il Novoli e il direttore sportivo Luca Spagnolo è terminato. Nell'incontro andato in scena tra il dirigente e il presidente Francesco Murra è stata manifestata la volontà di non proseguire il percorso assieme e di non rinnovare l'accordo, in scadenza il prossimo 30 giugno. Spagnolo ha trascorso nell'organigramma societario del Novoli le ultime due stagioni, nelle quali è arrivata prima la promozione In Eccellenza e poi la salvezza ottenuta lo scorso campionato.

"Le due ultime stagioni, con la promozione in Eccellenza e la difficile salvezza nel massimo campionato regionale, coronano un percorso bello e sempre pieno di emozioni - ha dichiarato tramite i canali ufficiali del club- Ringrazio tutti coloro con i quali ho avuto il piacere di collaborare, per arricchire la storia della maglia rossoblù, di cui resterò sempre tifoso. In bocca al lupo a tutti!"