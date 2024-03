Promozione Puglia: errore tecnico dell'arbitro, Grottaglie-Rinascita Refugees va rigiocata

Grottaglie-Rinascita Refugees dovrà essere rigiocata. Il giudice sportivo ha infatti deciso che il match andato in scena lo scorso 3 marzo e vinto dalla formazione tarantina per 3-0 deve essere ripetuto per un errore tecnico dell'arbitro.

La società salentina ha presentato il ricorso in seguito a quanto accaduto all'83': il portiere della Rinascita Refugees Sanneh Sheriffo aveva toccato il pallone con le mani dopo un retropassaggio volontario di un compagno di squadra, venendo espulso dal direttore di gara che aveva poi assegnato al Grottaglie un calcio di punizione indiretto. Il giudice ha stabilito che l'errore tecnico, riconosciuto dall'arbitro, ha avuto un impatto sul risultato della partita: il ricorso dunque è stato parzialmente accolto, con il match della ventiduesima giornata del campionato di Promozione, girone B, che verrà ripetuta, mentre l'espulsione del portiere Sheriffo rimane.

Tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato che il Grottaglie presenterà un reclamo in seguito alla decisione del giudice sportivo.