Promozione Puglia girone B: continua il botta e risposta tra Galatina e Taurisano. Sorride il Leverano

Le prime due della classe hanno battuto Galatina e Copertino rinviando il discorso primo posto all'ultima giornata. La Rinascita Refugees ha superato il Veglie in un vivace derby, sconfitta per la Polisportiva Galatone in casa del Ceglie