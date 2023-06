Ugento, confermato Rocco Leone come preparatore dei portieri

Dopo aver scelto Mimmo Oliva come nuovo allenatore, in casa Ugento arrivano le prime conferme per quel che riguarda lo staff tecnico. A svolgere il ruolo di preparatore dei portieri ci sarà ancora Rocco Leone. "Mister Rocco Leone si conferma nello Staff Tecnico dell’Ugento come Preparatore dei Portieri in stretta collaborazione con Mister Oliva -si legge nel comunicato pubblicato dall'Ugento- Persona dalle elevate doti umane e professionali, Mister Leone rinnova con l’Ugento per il terzo anno consecutivo, e si presenta pronto per affrontare, con l’entusiasmo di sempre, la nuova stagione".