Ventiquattresima giornata Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre leccesi

Città di Gallipoli vittorioso nella stracittadina con il Gallipoli, grazie alla rete nelle battute finali di Perchaud; non sbaglia l'Ugento che tiene vive le speranze per il primo posto infilando la diciottesima vittoria stagionale. Ok anche l'Otranto sul campo dell'Ostuni, da segnalare nelle retrovie le vittorie pesanti di Novoli e Virtus Matino: i rossoblù allontanano lievemente le zone calde della classifica superando il Maglie nel derby, mentre la formazione guidata da Antonio Toma al momento è fuori dalla zona playou grazie al successo sull'Arboris Belli. A due turni dalla fine della regular season dunque, tutto è ancora in gioco.

Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre leccesi nella ventiquattresima giornata

Arboris Belli-Virtus Matino 0-2 [Pirretti su rigore, D'Andria]

Città di Gallipoli-Gallipoli 1-0 [Perchaud all'83']

Novoli-Maglie 1-0 [Martinez Cejudo al 75']

Ostuni-Otranto 0-1 [Trovè al 41']

Massafra-Ugento 1-4 [Lollo (U) al 5', Espinar (U) al 43', Cordary (U) al 55', Caruso (M) al 58', Cordary (U) al 68']

Eccellenza Puglia, la classifica del girone B