Corvino pesca tra gli svincolati: nuovo colpo per il Lecce, arriva Nicola Sansone

LECCE - Sarà un Lecce a trazione anteriore quello che riprenderà la preparazione dopo la pausa dettata dagli impegni della Nazionale di Spalletti e che affronterà la trasferta in quel di Monza dove il settore ospiti sia appresta ad essere completamente esaurito dai supporter giallorossi. La buona nuova arriva dall’ultimo colpo di mercato messo a segno da Pantaleo Corvino, e annunciato dalla società.

Pescando nella lista degli svincolati la società del patron Saverio Sticchi Damiani si è assicurata un nuovo rinforzo con l’imminente arrivo di Nicola Sansone, classe 91’, ex pedina del Bologna. L’Us Lecce ha comunicato che l’esterno offensivo domani (giorno per altro del suo 32esimo compleanno) sarà nel capoluogo per poi sottoporsi, nella mattinata di lunedì, alle visite mediche di rito.

Sansone è in predicato di essere il sostituto naturale di Di Francesco che, dopo aver segnato la rete del successo della prima giornata contro la Lazio, si è poi trasferito al Palermo.

Sull’out offensivo sinistro, Sansone ora si giocherà una maglia con Banda, protagonista di un buon avvio di campionato e che dovrebbe partecipare poi, a gennaio, alla Coppa D’Africa. Per mister D’Aversa un nuovo tassello importante anche in prospettiva futura dunque, per sostituite l’esterno zambiano.

Sansone vanta 246 presenze, con 39 gol, in Serie A, ed è anche un ex nazionale con tre presenze all’attivo in azzurro, collezionate sotto la guida Conte e Ventura. Svincolato a giugno dopo quattro anni di permanenza al Bologna (dove ha collezionato 125 presenze e 15 goal tra campionato e Coppa Italia), l’esterno italo-tedesco ha giocato anche con Bayern Monaco, Parma, Crotone, Sassuolo e nella Liga spagnola con il Villareal.