Furyo Ju jitsu protagonista al 9° trofeo Kase Hito: medaglie e prima classificata tra le società

GALLIPOLI - Un considerevole bottino di medaglie al collo dei propri giovani atleti e il gradino più alto del podio in qualità di società prima classificata nella specialità Accademia e nella classifica generale combinata (Accademia Agonistica Settore) per il team della Furio Ju jitsu di Gallipoli che ha conquistato il 9° trofeo Kase Hito nell’ambito del campionato regionale che si è svolto nei giorni scorsi pressi il palazzetto dello sport di Sava.

L’evento sportivo di ju jitsu, legato anche all’8° Trofeo memorial “Giuseppe D'Addario”, ha visto ai nastri di partenza circa 400 partecipanti che si sono confrontati sul tatami nelle gare delle specialità di Settore, Accademia ed Agonistica. La prova era valida come prima tappa del circuito nazionale (Specialità Ju Jitsu Kase Hito-scuola maestro Gino Bianchi) e per il campionato regionale dell’associazione italiana di ju jitsu. Presenti alla manifestazione dieci associazioni sportive provenienti da tutta la Puglia.

Il bilancio complessivo della gara ha portato in dote al team salentino, diretto dal maestro Antonio Furio e da Antonella Sansò, la conquista di una cinquantina di medaglie, tra oro, argento e bronzo e nove posizionamenti al quarto posto. Di seguito gli atleti che hanno conquistato le medaglie nel torneo tarantino.

Nella specialità Agonistica (Combattimento), medaglie d’oro per i primi classificati Alessandro Baldari, Vincenzo Spada, Gabriele Furio, Diego Carrozza, Mario Barone, Anna Tricarico, Luca Tricarico, Gaia Boellis, Francesco Perrone, Gabriel Onyekwere, Cristian De Noto. Medaglie d’argento per i secondi classificati Vincenzo Monaco, Elia Vincenti, Andrea Fiore, Gioia Donno, Marisol Di Sancarlo. Medaglie di bronzo per i terzi classificati Andrea Barba, Roberto Lageto, Davide Chianella, Mattia Solidoro, Francesco Scigliuzzo. Tra i quarti classificati in questa specialità Pantaleo Rizzello, Diego Benvenga e Davide Venneri.

Nella specialità Accademia (Tecniche Volanti), medaglia d’oro per Alessandro Baldari, Vincenzo Monaco, Andrea Fiore, Gabriele Furio, Cristian De Noto, Marisol di Sancarlo, Diego Benvenga, Anna Tricarico. Medaglia d’argento per Vincenzo Spada. Medaglie di bronzo per Gaia Boellis, Diego Carrozza, Mario Barone, Davide Venneri. Un quarto posto per Elia Vincenti

Nella specialità Settore (Tecniche dimostrative-Studio della tecnica) medaglie d’oro per Alessandro Baldari, Andrea Fiore, Diego Carrozza, Marisol Di Sancarlo. Medaglie d’argento per Mario Barone, Vincenzo Monaco, Cristian De Noto. Medaglie di bronzo per Gabriele Furio, Elia Vincenti, Gaia Boellis. Al quarto posto anche Vincenzo Spada, Gioia Donno e Davide Venneri.

Infine nella Combinata (classifica generale, Agonistica, Accademia e Settore) primo posto per Alessandro Baldari, Andrea Fiore, Diego Carrozza, Vincenzo Monaco, Marisol Di Sancarlo, Cristian De Noto. Secondo posto per Gabriele Furio, Gaia Boellis, Mario Barone. Terzo posto per Vincenzo Spada. Due i quarti posti per Davide Venneri e Vincenzo Elia.

