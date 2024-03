Abbandono dei rifiuti e inquinamento ambientale, la polizia locale “studia” norme e sanzioni

LECCE - Ancora un appuntamento con il percorso formativo e le giornate specialistiche di studio curate dall’Associazione comandanti e ufficiali delle polizie locali del Salento, presieduta da Donato Zacheo, al fine di fornire agli appartenenti di tutti i corpi della polizia locale del territorio provinciale gli strumenti e know-how utili ad affrontare la propria attività professionale.

La prossima giornata di studio è quella programmata per venerdì, 22 marzo, presso la sala convegni del Grand Hotel Tiziano e dei Congressi, in via Porta d’Europa a Lecce. Un convegno organizzato da As.com, in collaborazione con il comando di polizia locale di Lecce e con il patrocinio della Scuola di formazione per la polizia locale della Regione Puglia, che costituirà l’occasione per approfondire, alla luce delle ultime modifiche intervenute con la Legge 137/2023, gli argomenti relativi all’abbandono e il deposito di rifiuti, come pure l’immissione degli stessi in acque superficiali o sotterranee e le varie procedure sanzionatorie.

Al centro del dibattito in calendario sarà proprio la nuova figura contravvenzionale punita con la pena dell’ammenda (da mille a 10mila euro) non solo nei casi in cui a commettere l’illecito siano titolari di imprese, ma anche singoli cittadini.

Ad aprire il convegno sarà il comandante ed esperto ambientale, Alessandro Corrias, mentre a moderare l’incontro il dirigente superiore Donato Zacheo, presidente dell’ associazione e direttore della scuola di formazione per la polizia locale della Regione Puglia.

“E’ doveroso restare aggiornati ed è per questo che con As.com, al fine di incrementare le opportunità di formazione professionale e continuo aggiornamento della categoria, continuiamo il percorso tracciato” spiega il presidente Zacheo, “occorre condividere approfondimenti e strumenti correlati alle tante attività che quotidianamente vengono svolte dalle donne e dagli uomini delle polizie locali e sciogliere ogni dubbio ogni volta in cui, come questa, interviene una importante modifica normativa ad inquadrare operazioni che ci riguardano da vicino in qualità di organi accertatori”.

LeccePrima è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.