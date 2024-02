Da Tricase a Ugento, sotto l’insegna del Sud Salento sedici comuni alla Bit

TIGGIANO – La parte più meridionale della provincia di Lecce si riunisce sotto le insegne di “Sud Salento”, nuovo brand di promozione turistica che mette insieme 16 dei comuni del Capo di Leuca e del basso Salento: Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Patù, Presicce-Acquarica, Salve, Specchia, Taurisano, Tiggiano, Tricase, Ruffano e Ugento.

L’iniziativa è stata presentata oggi presso lo stand della Regione Puglia presso la Borsa Italiana del Turismo, in corso di svolgimento a Milano. L’obiettivo è quello di valorizzare non solo i 40 chilometri di costa, ma anche i borghi dell’entroterra attraverso percorsi a tema costruiti per la destagionalizzazione per la diversificazione dell’offerta.

Presentandosi con un prodotto unico, i comuni coinvolti puntano a un miglior posizionamento sul mercato turistico. Tre sono le direttrici lungo le quali si vogliono accompagnare i visitatori: “la natura”, con i paesaggi delle serre e della costa; “la tradizione” con i paesaggi del sacro, dei saperi e del gusto; “la cultura”, con i paesaggi dei borghi e i siti archeologici.

Alla presentazione ha partecipato Giacomo Cazzato, sindaco di Tiggiano, comune capofila: “Noi crediamo tantissimo nelle potenzialità del Capo di Leuca, nel suo patrimonio e, soprattutto, siamo convinti che oggi più che mai in un mondo in cui tutto viene standardizzato, il Capo di Leuca mantiene ancora nella sua miriade di sfaccettature e di borghi una peculiarità unica che può essere sicuramente vincente nel mercato medio-alto del turismo”.

La strategia di promozione illustrata oggi a Milano non parte da zero, ma, come ha ricordato Anna Chiara Congedi, assessora alla Promozione Turistica del Comune di Ugento, su un lavoro già avviato: “Tutti i comuni che hanno aderito alle aree interne sono da anni impegnati a sviluppare e ad attuare degli interventi su quelli che sono i segmenti del complesso settore del turismo che rappresenta il settore trainante dell’economia. Tutto questo ha portato i diversi comuni a lavorare nel recupero, nel restauro, nella valorizzazione dei beni storici, nell'incremento di quella che è la percentuale della raccolta differenziata, nella pulizia delle spiagge, nell'incremento di quella che è la mobilità e soprattutto quella sostenibile”.

“È importantissimo fare rete nella promozione turistica perché riusciamo ad offrire un pacchetto più completo con spiagge, scogliera, entroterra, cultura sotto tutti gli aspetti e attrattori culturali di ogni tipo – ha aggiunto Francesco De Giorgi, assessore alla Promozione Turistica del Comune di Salve-. Siamo quindi felicissimi di far parte di questa strategia di promozione turistica e crediamo che i risultati non potranno che essere ottimi per tutta l'area e anche quindi per Salve, per Ruggiano e per le sue marine”.

Entusiasta il commento di Emanuele Giangreco, assessore alla Promozione Turistica del Comune di Specchia: “Insieme a tutti gli altri comuni riteniamo di poter esprimere un'offerta turistica e culturale validissima. Ci proponiamo quindi di promuovere tutte le iniziative culturali e le attività turistiche del nostro territorio in toto, partendo da Montesano Salentino fino ad arrivare a Santa Maria di Leuca. Riteniamo di essere la terra più bella del mondo e, quindi, convinti di questo, affrontiamo questo impegno a Milano”.

Secondo il coordinatore del progetto, Evangelista Leuzzi “ogni comune ha le sue peculiarità e verrà valorizzato proprio tenendone conto, all’interno di un progetto sinergico, univoco. Questa è la prima tappa. Poi saremo presenti anche alle Borse internazionali del turismo di Berlino e Parigi. Intanto, stiamo anche valorizzando eventi già esistenti che caratterizzano il territorio e stiamo organizzando nuove manifestazioni che consentiranno di attrarre turisti da ogni dove”.

