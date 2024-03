Laboratorio di comunità di Tricase, al via i corsi di tutela ambientale ed enogastronomia

TRICASE- Potatura dell’olivo, apicoltura e cucina etnobotanica e del mare: sono queste le prime mission del laboratorio di comunità di Tricase che promuove i primi tre per-corsi aperti al pubblico per la sostenibilità ambientale e il buon cibo.

“Chiunque conduce, o ha voglia di intraprendere attività professionali o un semplice hobby, può prendere parte a questi corsi che, destinati a operatori d’azienda, ma soprattutto a giovani e appassionati di tutte le età, forniscono sia nozioni teoriche sia conoscenze e abilità pratiche importanti”, sostiene Daniele Sperti, curatore dei corsi. Si parte con la potatura e gestione dell’olivo, in programma sabato 16 e domenica 17 marzo.

“In un momento in cui assistiamo ad una certa regressione del fenomeno del disseccamento dell’olivo” continua ancora Sperti, “diventa importantissimo conoscere e adottare pratiche colturali intelligenti, che consentano di curare e anche di riportare in produzione il nostro bosco diffuso degli ulivi, una coltura che ha caratterizzato non solo il paesaggio, ma anche la storia produttiva, economica e sociale delle nostre comunità locali”.

Durante la due giorni di full immersion verrà approfondita la gestione sostenibile dell’oliveto e in particolare la potatura a vaso policonico. Questo modello di allevamento più di altri, assecondando il portamento naturale della pianta, ne consente un'impostazione che facilita le successive operazioni di gestione e raccolta, a vantaggio di una maggiore e più efficiente produzione. E’ quanto ha chiarito Raffaele Antonello, formatore e potatore certificato della Scuola potatura olivo diretta dal professor Giorgio Pannelli.

“Con i nostri corsi in tutta Italia, la scuola vuole promuovere un modello di gestione dell’oliveto che mette finalmente d’accordo la salute e la fisiologia della pianta d’olivo con gli interessi produttivi e di sostenibilità economica di chi la coltiva” spiega in merito Pannelli.

Presso l’ex macello, in via Marina Serra, a Tricase, l’amministrazione comunale con Regione Puglia e Ciheam Bari, nell’ambito del progetto Food4Health, finanziato con fondi Interreg Italia-Albania-Montenegro, hanno consentito la nascita del Laboratorio di Comunità di Tricase, “un polo che mira a divenire riferimento per le realtà produttive del territorio ed il consumo consapevole, aperto alle relazioni e allo scambio di esperienze e buone pratiche tra le comunità, relativamente al cibo e alla sua produzione e trasformazione, in un'ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale”, racconta Vincenzo Chiarello, presidente della cooperativa agricola food4health community.

Si possono avere maggiori informazioni e conoscere le modalità di iscrizione ai corsi in programma scrivendo via whatsapp al 320/7709937 o via mail a laboratorio@food4healthcoop.it.

