Messa in sicurezza della chiesa matrice in piazza Moro: avviati i lavori

NOVOLI – Messa in sicurezza del prospetto della chiesa parrocchiale di Sant’Andrea apostolo in piazza Aldo Moro: sono iniziati i lavori a Novoli con gli operai della ditta Nicolì s.p.a. di Lequile, impegnati ad impalcare la facciata principale dell’antico tempio che, a fine gennaio scorso, aveva richiesto un intervento ed una valutazione tecnica dei vigili del fuoco in quanto era stata evidenziata una duplice lesione di circa due metri e mezzo al timpano “a vela” realizzato in tufo tanto da comprometterne la stabilità.

Sin da subito il parroco, don Stefano Spedicato, insieme al sindaco di Novoli, Marco De Luca, si sono adoperati per garantire le condizioni di sicurezza cercando, per quanto nelle loro possibilità, di limitare al minimo i disagi derivanti dalla restrizione della viabilità veicolare nell’area interessata. A seguito dell’intervento dei pompieri sul posto, era stato inibito l’accesso alla chiesa dalla ed erano state poste le distanze di sicurezza dal fronte a pericolo di crollo a salvaguardia dell’incolumità pubblica con la conseguente interdizione del traffico veicolare e pedonale.

L’attuale intervento in urgenza mira a rendere “sicuro” il sito e a consentire le attività di indagine e restauro della facciata.

“Da oggi sono in corso i lavori di realizzazione di un sistema di ponteggi e tubi giunto che avvolgono e stabilizzano il timpano a vela – dichiara il primo cittadino -, tali opere provvisorie sono indispensabili per evitare ulteriori danni al bene tutelato oltre a salvaguardare l’incolumità pubblica e ripristinare la viabilità cittadina, sovvenendo di fatto alle molteplici esigenze degli esercizi commerciali insistenti nella zona circostante”.

Nei giorni scorsi, il sindaco si è interfacciato coi funzionari della Regione Puglia al fine di intercettare risorse per gli onerosi lavori che la Curia di Lecce e la comunità parrocchiale saranno chiamate a sostenere per la risoluzione del problema: “Si tratta comunque di una evenienza imprevista e complessa – aggiunge De Luca - che ha richiesto un certo tempo soprattutto nell’adempimento degli obblighi burocratici (redazione del progetto e parere della Sovrintendenza sugli interventi di restauro). Processi, questi ultimi, a cui un’Amministrazione Pubblica non può assolutamente sottrarsi anche in considerazione del fatto che la pertinenza del problema è di esclusiva competenza dell’Arcidiocesi”.

