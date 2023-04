Mafia e antimafia, a Galatone il primo di un ciclo di incontri tematici

GALATONE – “Mafia e Antimafia: il valore etico della Politica” è il titolo dell'iniziativa promossa dalla fondazione regionale antimafia sociale “Stefano Fumarulo”, dall’associazione Nomeni per Antonio Montinaro, dal circolo cittadino “Il Galateo” e dalla consulta provinciale della Legalità e Libera.

Si tratta di una serie di appuntamenti da aprile a maggio che coinvolgeranno Lecce e provincia, cui prenderanno parte i protagonisti attivi e reali dell'antimafia sociale e durante i quali sarà possibile confrontarsi in una vera e propria Agorà partecipata su temi difficili e attuali.

Ieri grande partecipazione all’appuntamento ospitato dal circolo cittadino di Galatone alla presenza tra gli altri, di Annatonia Margiotta, responsabile degli interventi per la diffusione della legalità-Regione Puglia e da Pierpaolo Romani.

L'evento formativo, molto apprezzato dai partecipanti, rientra in un progetto di più ampio respiro che coinvolgerà l'intero territorio regionale e vedrà coinvolte le diverse Agenzie Educative. Per la Provincia di Lecce sono in programma 5 eventi, tre dei quali vedranno impegnata la città di Galatone.

"L'impegno - spiegano gli organizzatori - è costruire una solida rete sociale tra gli attori in campo, ognuno nel proprio ruolo istituzionale, professionale, educativo, associativo, per rendere fertile quel terreno di coltura che permetterà ‘ai semini della legalità’ (le giovani generazioni) di guardare avanti con fiducia, con la schiena dritta, scegliendo in modo consapevole da che parte stare. Questo impegno lo dobbiamo ai nostri giovani e perciò si devono abbattere tutte le barriere che ostacolano tale obiettivo"