Una nuova scuola dell’infanzia a Taviano. Asfaltate anche le strade d’ingresso

TAVIANO - Sono ormai ultimati i lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della scuola per l'Infanzia “Don Lorenzo Milani” di via Carlo Mauro a Taviano Si tratta delle opere legate al progetto varato dall'amministrazione comunale e finanziato dalla Regione Puglia per un importo di 870 mila euro.

In questi ultimi giorni sono stati anche eseguiti degli interventi per il rifacimento del manto stradale dell'intera area perimetrale dell'edificio, al fine di renderne più agibile e più decoroso anche l' accesso. La nuova scuola sarà riconsegnata ufficialmente alla comunità cittadina e ai piccoli scolari il prossimo 4 settembre nell’ambito di una cerimonia pubblica.

"Un altro esempio concreto non soltanto di indiscutibile attenzione, da parte della nostra amministrazione, al mondo della scuola, ma anche di serietà che consiste nel lavorare con tenacia, tenendo fede agli impegni; di capacità di elaborare progetti di riqualificazione di tutti i plessi scolastici come mai avvenuto in passato, nonché di trovare soluzioni atte a contenere il disagio nella fase di una loro realizzazione; di credibilità suffragata dai fatti” commentano il sindaco Giuseppe Tanisi e l’assessore all'Edilizia scolastica, Marco Stefano, “ci apprestiamo pertanto a raccogliere i frutti di tanto lavoro, restituendo alla nostra città edifici scolastici più decorosi e più sicuri, quali adeguati opifici del nostro futuro".