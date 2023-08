Progetto di urban art a Galatone: opere colorate sulla facciata della scuola di Piazza Itria

GALATONE - Si compongono le forme e i colori sul muro perimetrale dell’edificio scolastico del Polo 1 di Piazza Itria di Galatone, che rinnovano la facciata prospiciente l’area del parco giochi. La sede della scuola assume un nuovo volto grazie all’opera realizza dagli artisti dell’associazione “167B Street” di Lecce (realtà che vanta esperienza decennale in laboratori di arte urbana e già artefice di altre opere nella cittadina galatea come il murale di via Pacifico Nico) che hanno lavorato alacremente in questi giorni per realizzare il manufatto di street-art prevista nel progetto "Lampante".

L'intervento promosso dall’amministrazione comunale del sindaco Flavio Filoni è stato finanziato dalla Regione nell'ambito dei fondi Por Puglia 2014-2020 della strategia "La cultura si fa strada" finalizzata a promuovere e sostenere l’avvio di processi di partecipazione culturale da parte dei singoli territori, favorire la conoscenza e la consapevolezza nella fruizione di beni e luoghi culturali e avviare percorsi sperimentali per accrescere la ricchezza dei luoghi di valore identitario trasformandoli in laboratori di inclusione sociale, educazione culturale, luoghi di incontro e di scambio.

“Diamo colore alle parole e rendiamo più colorata la scuola di piazza Itria” commentano il primo cittadino Flavio Filoni e l'assessore al Turismo e al marketing territoriale, Valentino Moretto, “grazie alla procedura negoziale per la selezione di interventi di potenziamento dell’offerta dei beni del patrimonio culturale attraverso la realizzazione di opere e servizi di street art”.