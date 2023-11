Resilienza e lotta alla Xylella, Comune di Caprarica riceve bandiera verde per l’agricoltura

CAPRARICA - Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, oggi a Roma, la consegna ufficiale della bandiera verde per l’agricoltura assegnata dalla Confederazione italiana agricoltori e ritirata dal sindaco Paolo Greco.

Al Comune di Caprarica di Lecce, infatti, è stata assegnata la Bandiera Verde Agricoltura che Cia agricoltori italiani concede agli enti che si distinguono per le politiche, gli interventi e le iniziative atte a valorizzare le risorse agricole e ambientali locali in un'ottica di sviluppo sostenibile e di crescita socio-economica del sistema territoriale.

Quest’anno la Puglia è stata protagonista con la Bandiera Verde assegnata al Comune di Sammichele di Bari e quella speciale conferita al primo cittadino di Caprarica. La consegna del vessillo è avvenuta nella sede della Camera di Commercio di Roma, in piazza di Pietra.

Lusinghiere le motivazioni per l’attribuzione della “Bandiera Verde Speciale” assegnata al Comune salentino, come sottolineato anche dal presidente di Cia Puglia, e vicepresidente nazionale di Cia Agricoltori Italiani, Gennaro Sicolo.

“Siamo in un territorio, quello salentino, tragicamente colpito dalla Xylella fastidiosa. Una fitopatia che, ormai da anni, ha di fatto azzerato quella che è sempre stata una risorsa straordinaria ed unica dal punto di vista economico, sociale ed ambientale” si legge in una nota di Cia Puglia, “un patrimonio, quello degli ulivi secolari, che storicamente e culturalmente ha contraddistinto il paesaggio pugliese rendendolo unico agli occhi di turisti provenienti da ogni parte del mondo. In quest’ottica si inserisce il premio speciale assegnato all’avvocato Greco dalla Bandiera Verde Agricoltura 2023, per l’impegno profuso che, anche con il progetto di rigenerazione agricola, ha messo in atto per rilanciare lo sviluppo di un territorio drammaticamente martoriato dalla Xylella fastidiosa”.

A conclusione del settimo anno del mandato amministrativo il sindaco di Caprarica ha incassato il riconoscimento della Cia agricoltori italiani. “Un grande onore ricevere a Roma la Bandiera Verde Agricoltura di Cia agricoltori italiani per l’impegno profuso per rilanciare lo sviluppo di un territorio drammaticamente martoriato dalla xylella come sindaco di Caprarica” ha commentato il primo cittadino Paolo Greco, “ringrazio di cuore il presidente Cristiano Fini che ci ha dato la notizia ed Emanuela Longo, direttrice di Cia Salento che ci è stata di enorme supporto. La bandiera verde arriva a conclusione di un'estate che, con dati ufficiali, segna un +30 percento di presenze di turisti, la maggior parte stranieri, ed un riempimento che a settembre ha superato il 90 percento, segnale che Caprarica con le sue buone pratiche funzionale e rilancia il territorio”.