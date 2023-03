Tribuna Est, dalla prossima settimana i lavori per il rinforzo della parte superiore

LECCE – Partono lunedì prossimo i lavori di rinforzo strutturale della parte superiore della Tribuna Est. Al termine degli stessi, che non interferiranno con l'attuale parziale disponibilità, la capienza dovrebbe tornare al tetto di 3.775 posti.

Il club di via Costadura, che in base alla convenzione firmata con il Comune nel giugno del 2021 si è assunta con la gestione dell'impianto per dieci anni anche l’onere della manutenzione straordinaria, ha incaricato delle opere la ditta Almat srl “dopo attenta valutazione – si legge in una nota - sia dei preventivi pervenuti che della specificità delle opere”.

L’intervento previsto, che era stato preannunciato nel corso di un incontro a Palazzo Carafa il 6 marzo, ha un costo stimato di un milione di euro, per un totale di oltre 6 investiti dalla società a partire dal 2019: “L'auspicio è che gli ulteriori lavori di adeguamento di cui necessita l’impianto possano, invece, rientrare nel piano di intervento dei Giochi del Mediterraneo - recita una nota del club -. Allo stato, infatti, l’unica agevolazione alla quale il club ha avuto accesso è quella prevista dalla Regione Puglia (cosiddetta del Titolo II), anche a seguito dei chiarimenti e delle verifiche intercorse con l’assessore Alessandro Delli Noci”.

Per quanto riguarda i circa 13 milioni del budget dei Giochi del Mediterraneo destinati al restyling del Via del Mare, resta invece da capire quali siano le intenzioni del governo nazionale: già l'esecutivo precedente aveva stabilito una dotazione di circa 150 milioni di euro per l'intera manifestazione, ma quell’importo, che andrebbe girato agli enti locali che sono i titolari delle opere sui propri territori, per adesso è ancora sulla carta.