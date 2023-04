Iniziativa per la Giornata della Terra

Volontari Plastic Free ripuliscono borghi e spiagge: raccolte tonnellate di rifiuti

Anche nel Salento si è svolta la giornata ecologica legata alla campagna nazionale e regionale per la raccolta di plastica e rifiuti. Grande adesione a Gallipoli e in altri nove centri del Leccese. In tutta la Puglia rimosse 14 tonnellate di materiale