Balordo in chiesa, ruba una corda e danneggia la statua di San Sebastiano

GALATONE - L’atto sconsiderato del solito balordo, ben noto nella comunità locale, stava per intaccare la solennità dei festeggiamenti in onore del santo patrono di Galatone, San Sebastiano. Nel maldestro tentativo di asportare dai locali della Chiesa madre una corda o qualche paramento, il soggetto che ha agito nelle scorse ore ha causato diversi danni, facendo cadere sulla preziosa statua lignea che raffigurata il santo, il baldacchino sul quale lo stesso è adagiato proprio in questi giorni dedicati alla sua festa.

Il crollo della postazione ha così arrecato danni anche alla mano sinistra del simulacro, che è rimasto quindi mutilato con la perdita della parte terminale delle dita lignee. Un atto sconsiderato di una persona nota proprio a causa delle sue condotte e dei disturbi di cui è affetto, ma che questa volta non hanno fatto prevalere la comprensione della comunità galatea che ha profondamente stigmatizzato il gesto di chi agito nella chiesa matrice.

L’episodio, per altro, è stato ripreso anche dalle telecamere di sorveglianza interne al luogo di culto che hanno immortalato la dinamica del tentativo di furto e grazie alle quali è stato possibile identificare il responsabile. Da qui l’invito dell’intera comunità per un intervento delle forze dell’ordine, ma soprattutto delle istituzioni sociali e sanitarie al fine di prendere provvedimenti e disporre eventualmente delle cure adeguate per l’uomo in questione.

Nel contempo è partita subito la corsa contro il tempo da parte dei fedeli e degli artigiani e restauratori locali, in particolare Francesco Danieli e Valerio Giorgino, per rimediare al danneggiamento arrecato alla statua di San Sebastiano, tra i maggiori capolavori scultorei della metà del Seicento, opera lignea di bottega romana. L’arto mutilato è stato prontamente recuperato.