Gesto disperato in strada, tagli alla gola con una lametta. Polizia locale evita la tragedia

ARADEO - Un momento di profondo sconforto e di disperazione, per ragioni sentimentali, vissuto sul ciglio della strada, stava per trasformarsi in una fatale tragedia. Solo il pronto intervento di due agenti del comando della polizia locale di Aradeo, nella serata di ieri, ha impedito che un giovane ragazzo pachistano, che poco prima si era procurato diverse lesioni alla gola con una lametta, potesse morire dissanguato in seguito al gesto disperato.

L’episodio, rendicontato anche dal sindaco Giovanni Mauro e dalla comandante Daniela Casaluci, si è verificato nella serata di ieri, poco dopo le 19, in una via del centro urbano aradeino. Allertati da alcuni cittadini i due agenti, Gabriele Trianni ed Erica De Paola, impegnati in un ordinario servizio di pattugliamento sul territorio cittadino, si sono recati nella zona dove era stata segnalata la presenza di un ragazzo, seduto sul marciapiede, che assumeva degli atteggiamenti strani e che hanno destato allarme.

All’arrivo dei vigili il ragazzo, un 22enne del posto, si è tranquillizzato ed inizialmente, con toni pacati, ha raccontato loro delle proprie vicende sentimentali con una ragazza che abitava nei paraggi. Poco dopo però, è sopraggiunto in zona, per una casualità, un familiare della ragazza in questione e alla vista di quest’ultimo il giovane si è nuovamente agitato. Ha quindi cominciato a frugare nelle tasche dei pantaloni, tirando fuori diversi oggetti, tra cui anche una lametta.

Gli agenti hanno compreso subito le intenzioni del ragazzo, che voleva cagionarsi delle ferite e hanno cercato di fermarlo. Il tutto mentre il 22enne, con colpi repentini, è riuscito a portare la lametta all’altezza della gola procurandosi numerosi tagli, anche profondi, che hanno causato una forte emorragia. L’uomo ha così perso conoscenza, cadendo in terra.

Da qui l’azione immediata dei due agenti che sono intervenuti prontamente, tamponando la ferita, ed evitando la morte per dissanguamento, e praticando anche delle manovre di rianimazione. Il tutto prima di affidare il giovane pachistano alle cure dei sanitari del 118, giunti dopo essere stati chiamati dagli stessi agenti. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri. Il 22enne è stato quindi accompagnato d’urgenza, con codice rosso, presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove si trova tutt’ora ricoverato.