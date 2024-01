Finisce la speranza: muore la bimba di 6 anni ricoverata per lo shock scatenato da un’infezione

LECCE – Non ce l’ha fatta. Si è spento ogni barlume di speranza per la bambina di Calimera di appena 6 anni, giunta in gravi condizioni al Dea di Lecce tre giorni addietro, per uno shock settico e poi ricoverata nel reparto di Rianimazione del "Vito Fazzi". La tragica notizia è arrivata in serata, in un clima di disperazione che ha colpito i genitori e il l team dei sanitari che l’hanno presa in cura.

Il personale medico ha fatto di tutto per tenerla in vita, monitorandone il complesso quadro clinico nel corso delle ultime ore. La bimba era stata accompagnata dal padre e dalla madre al pronto soccorso nella mattinata dell'Epifania per un malore accusato poco prima in casa, a seguito del quale aveva perso conoscenza. Si sarebbe trattato della fase acuta di una infezione che avrebbe scatenato delle complicanze nella funzionalità degli organi vitali e nella pressione arteriosa, fino a strapparla alla vita in tenera età nel pomeriggio di oggi. La fase di osservazione è stata avviata nella mattinata e si è conclusa intorno alle 17,30: già da ieri, i parametri erano visibilimente peggiorati.

La salma della piccola è stata trasferita nella camera mortuaria del presidio ospedaliero, dove resterà a disposizione del medico legale per i successivi accertamenti e per delineare i contorni di una vicenda sanitaria ancora poco chiara. Nonostante l'insostenibilità di un dolore ingombrante, i genitori avrebbero desiderato donare gli organi della piccola. Un intervento reso tuttavia vano a causa dei danni provocati dall'infenzione agli organi e che ne hanno inficiato la possibilità di espianto.