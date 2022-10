Omicidio del falegname, c’è un quarto arresto: in manette 30enne di Corsano

CORSANO – C’è un quarto arresto per l’assassinio di Donato Montinaro, falegname in pensione di 76 anni, ucciso dopo essere stato pestato, nella notte tra il 10 e l’11 giugno, a Castri di Lecce, nella sua abitazione, in via Roma: si tratta di Emanuele Forte, 30enne originario di Corsano, accusato di concorso in omicidio.

A dare esecuzione all’arresto i carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Lecce su disposizione del provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Lecce, su richiesta della Procura del capoluogo salentino.

La nuova svolta nelle indagini è arrivata nella giornata odierna. La misura cautelare nei confronti del giovane, il cui nome compariva nell’ordinanza di custodia cautelare di una settimana fa della giudice per le indagini preliminari, Laura Liguori, è figlia degli ulteriori approfondimenti investigativi, svolti a seguito degli arresti dello scorso 14 ottobre nei confronti rispettivamente di Angela Martella, 58enne di Gagliano del Capo ma residente a Salve, di Patrizia Piccinni, 48enne originaria di Modugno e residente ad Alessano, e di Antonio Esposito, 39enne originario di Tricase e residente a Corsano.

È emersa, dunque, la sussistenza di ulteriori elementi a carico del quarto indagato, che hanno reso necessario anche nei suoi confronti l’emissione di un provvedimento restrittivo. Forte, infatti, nel provvedimento precedente, risultava solo indagato a piede libero: la sua posizione è cambiata nelle scorse ore, con ogni probabilità alla luce di quanto emerso dagli interrogatori di garanzia dei tre soggetti finiti in manette prima di lui. Il giovane, che dovrà difendersi, come detto, dall’accusa di concorso in omicidio, è stato condotto in carcere dai carabinieri ed è difeso dall’avvocato Marco Costantino.