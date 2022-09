Prima burrasca d’autunno, non solo pioggia: dal terrazzo vola un tappeto elastico

LECCE - La prima vera burrasca autunnale che dalla tarda mattinata ha sferzato diversi centri del Salento (da Lecce, a Salice Salentino, Nardò, Leverano, Gallipoli sino alla dorsale di Leuca quelli più colpiti) ha creato diversi disagi a causa di allagamenti sulle strade e rallentamenti nella circolazione soprattutto sulla arterie statali, ma non si registrano danni gravi anche se le attività operative per vigili del fuoco e protezione civile e di monitoraggio della forze dell’ordine non sono certo mancate.

L’intervento più singolare, e che fortunatamente non ha causato ulteriori danneggiamenti e soprattutto feriti, è quello che nella tarda serata si è registrato lungo viale Marconi, in quel di Lecce, dove le folate di libeccio hanno fatto letteralmente volare via, da un terrazzo privato, un tappeto elastico da esterno che ha rischiato di essere catapultato sulle auto in sosta e sul marciapiede sottostante gli edifici.

Guarda il video

Il trampolino elastico è stato sballottato dal vento, oltrepassando il parapetto e adagiandosi sulle chiome degli alberi, e diversi rami e altri detriti sono piombati pericolosamente sulla strada a ridosso dell’istituto bancario sottostante e dei parcheggi. Fortunatamente nessuno è stato colpito e non si registrato feriti e danneggiamenti seri.

Sul posto si sono subito recate le pattuglie della polizia locale di Lecce e le squadre dei vigili del fuoco. Il viale è stato chiuso al traffico e l’area delimitata per consentire le operazioni di recupero in totale sicurezza. I caschi rossi hanno operato con l’ausilio di un’autoscala e dopo aver imbracato il tappetino hanno provveduto a riposizionarlo sul terrazzino. Disagi, sempre a causa del maltempo (ora attenuato), sono stati segnalati anche sulla provinciale Lecce-San Cataldo, all’altezza del chilometro 4, per la caduta di un albero sulla strada.