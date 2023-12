Sbalzata giù dal camion, grossa balla di fieno invade la strada e abbatte un palo

COLLEPASSO – Una grossa rotoballa di fieno, persa da qualche mezzo agricolo di passaggio sulla strada principale, che rotola per centinaia di metri e lascia dietro di se residui di paglia e che alla fine abbatte anche un palo della pubblica illuminazione e si adagia sul marciapiede.

E’ la singolare scena a cui hanno assistito diversi automobilisti, nel tardo pomeriggio di ieri, in quel di Collepasso, lungo via Principe di Piemonte, la direttrice comunemente indicata come la via per Maglie. Proprio su quell’arteria stradale infatti qualche camion o rimorchio di qualche mezzo agricolo che faceva rientro dalle campagne, ha perso il suo carico.

Ovvero una grossa balla di fieno che dopo essere sobbalzata giù dal mezzo ha iniziato a rotolare pericolosamente sulla strada, ostruendo la carreggiata e mettendo a rischio la circolazione, e finendo anche per causare alcuni danni all’arredo urbano.

In particolare la rotoballa ha terminato la sua “fuga” sulla strada dirigendosi dalla zona dell’ex Bazar risalendo in direzione di via Roma, lungo la direttrice per Gallipoli. E finendo la sua corsa contro un palo della illuminazione che, a causa dell’impatto con la grossa ruota di paglia, si è piegato ed è stato successivamente rimosso per ragioni di sicurezza. Non si sono registrati danni alle vetture in transito.

Le rotoballe hanno diversi pesi e consistenze a seconda del sistema di formazione - a cuore duro o a cuore tenero - e dell'umidità del prodotto alla raccolta. Orientativamente il peso può variare dai 3 agli 8 o 10 quintali ciascuna.

Sul posto si è subito recata una pattuglia della polizia locale di Collepasso per verificare l’insolito imprevisto segnalato sulla strada principale del paese. L’intervento è stato coordinato dalla comandante Maria Grazia Esposito, e le vigilesse hanno regolato il traffico con una lunga fila di auto in attesa che si è creata su entrambe le corsie di marcia.

Con l’ausilio di un bobcat (come documentato dalle foto fornite gentilmente da Pantaleo Gianfreda di Infocollepasso.it) la rotoballa è stata recuperata e caricata su un furgone per essere condotta fuori dal centro abitato. Verifiche in corso, anche dalla visione di alcune telecamere della zona, per risalire al legittimo proprietario della rotoballa che potrebbe non essersi accorto subito della perdita del carico, magari non adeguatamente fissato sul mezzo, se non al momento del suo rientro presso la propria residenza.

Si ringrazia Infocollepasso.it per le foto.