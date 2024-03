Dopo il rogo al “KilometroZero”, altro lido nel mirino: foro di un proiettile e inquietante scritta

TORRE PALI (Salve) – Dopo il devastante incendio al chiosco “KilometroZero”, un altro lido preso di mira sulla costa ionica: si tratta del “Gold” di Torre Pali, la marina di Salve. Ignoti, la scorsa notte, hanno infatti realizzato una inquietante scritta, in un inglese sgrammaticato, sull’insegna installata sulla litoranea. Oltre al messaggio intimidatorio, quello che ha tutte le sembianze del foro di un proiettile.

La scoperta è avvenuta nella mattinata di oggi quando il proprietario, un avvocato del posto, ha raggiunto lo stabilimento. “You are redy for die”, è stato impresso con uno spray di colore bianco. Al di là dell’evidente errore di scrittura, il significato resta chiaro: sei pronto per morire. Immediata la telefonata ai carabinieri della stazione locale, dove il titolare si è poi recato per formalizzare la denuncia. Il locale, trovandosi su una strada principale, non è però provvisto di videocamere di sorveglianza.

Il lido confina con altri due: sono tutti di proprietà dei tre fratelli imprenditori che, anche nei mesi scorsi, sono stati destinatari di minacce. Nel 2022 un principio di incendio, partito nelle vicinanze della sala che conteneva le bombole del gas del “Tropical”, è stato estinto in tempo dallo stesso titolare. Mentre lo scorso anno, qualcuno ha mandato in frantumi i vetri di un furgoncino Doblò, utilizzato dai tre fratelli per trasportare mezzi di lavoro.

