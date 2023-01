Rilancio del territorio: legami più stretti con l'Università del Salento

LECCE - Il senatore Roberto Marti, presidente della Settima commissione permanente del Senato (Cultura, Istruzione, Sport) ha incontrato i vertici dell'amministrazione comunale di Monteroni di Lecce, sindaca Mariolina Pizzuto in testa. Nella riunione si è discusso delle misure possibili per lo sviluppo della cittadina dell'hinterland leccese il cui territorio ospita anche il campus Ecotekne dell'Università del Salento.

Proprio rispetto a questo importante insediamento, l'esponente leghista ha sollecitato giunta e dirigenti a chiedere maggiori investimenti per un “polo che ha un potenziale altissimo. Parlare di investimenti sull'università significa guardare al potenziale di tutto l'indotto, dall'edilizia residenziale alla convegnistica, dai trasporti agli eventi culturali, fino alle attività produttive e agli impianti sportivi. Non dimentichiamo che l’Università del Salento, che ricade per il 75 per cento sul territorio di Monteroni, è a servizio di tutto il Salento e della Puglia tutta, un polo importante divenuto ancora più attrattivo grazie all’apertura della nuova facoltà di Medicina e alla previsione di avviare nuovi indirizzi di laurea legati alle scienze motorie e allo sport. E su questo Monteroni di Lecce può lanciare importanti sfide”.

La prima cittadina si è detta in piena sintonia con Marti: “Già nel nostro programma avevamo puntato sulla necessità di stringere un rapporto di collaborazione più stretto con l’Università del Salento e di potenziare tutti i servizi ad essa correlati. La presenza di UniSalento, rende unica la nostra cittadina. Siamo grati al senatore Roberto Marti per questo confronto sulle nuove prospettive di sviluppo che si aprono per tutta la nostra comunità”.

Nell'incontro è stato trattato il tema dei fondi del Pnrr, ma si è parlato anche dei canali di finanziamento ordinario dei vari ministeri che possono essere utili a rilanciare il territorio con un occhio particolare per eventi sportivi e spettacoli.