Primo atto dei play out: Racale a Massafra per l'andata

RACALE – È tempo di spareggio salvezza nel campionato di Eccellenza pugliese, girone B, dopo che la regular season ha decretato la vittoria da parte del Martina. Se da una parte i biancoblu si giocheranno la possibilità di approdare in Serie D, Massafra e Atletico Racale che hanno concluso il campionato rispettivamente in 12esima e 13esima piazza, si affronteranno in due sfide per conservare la categoria.

Primo atto che si disputerà domenica, in casa del collettivo tarantino allo stadio “Italia”, perchè i giallorossi con due punti in più conquistati durante il campionato vantano un posizionamento migliore. Entrambe le squadre sono chiamate a non sbagliare, in quanto un passo falso in questa prima occasione potrebbe compromettere il futuro. Due i precedenti tra le formazioni in questa stagione e, in entrambi i casi, ha trionfato il Massafra, all’andata per 1-3, al ritorno per 2-0 tra le mura amiche. Ma le statistiche ora contano poco e nulla, perchè giallorossi e biancazzurri sono appesi a un filo sottile e potrebbero ritrovarsi in Promozione in breve tempo.