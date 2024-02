Lavori di consolidamento ultimati, Grotta Zinzulusa riapre definitivamente al pubblico

CASTRO – Dopo la chiusura forzata dello scorso anno che si è resa necessaria per mettere in sicurezza il costone roccioso, la Grotta Zinzulusa, una delle attrazioni in Puglia più amate e visitate, riapre definitivamente al pubblico.

Sono terminati infatti i lavori per la messa in sicurezza dell’area costiera che ne hanno impedito l’accesso per lunghi periodi. Dopo una breve riapertura scaglionata dell’estate scorsa, la zona ipogea era stata nuovamente interdetta sino alla fine degli interventi di messa in sicurezza.

Risale infatti alla fine di maggio dello scorso anno l’episodio relativo alla caduta di un masso che, se pur contenuto dalla rete metallica di protezione, ha fatto scattare l’allarme e ha dato luogo ad accurati lavori per garantire l’incolumità pubblica.

Il sindaco di Castro, Luigi Fersini, aveva infatti assunto la doverosa decisione di chiudere la grotta al pubblico in attesa del sopralluogo dei rocciatori e del geologo, e degli interventi necessari per ripristinare le condizioni di adeguata sicurezza e di tutela della incolumità pubblica.

Non si è trattato di un crollo significativo, ma di alcune pietre cadute sulla rete di protezione come hanno avuto modo di chiarire il primo cittadino e il suo vice e assessore al Turismo e alla cultura, Antonio Alberto Capraro. Dei piccoli cedimenti che si sono verificati anche alcuni anni fa, in occasioni di forti mareggiate o temporali.

Una decisione sofferta e senza margini di tempi stabiliti. In estate con le attività di messa in sicurezza in massima parte già effettuate, si è proceduto con la riapertura programmata. Da oggi invece Grotta Zinzulusa torna aperta al pubblico, in maniera definitiva, tutti i giorni dalle 10 alle 15.

“Siamo finalmente in grado di annunciare la riapertura al pubblico di Grotta Zinzulusa dopo lunghi mesi di lavori necessari per rendere l’area sicura e fruibile dai visitatori” annuncia il vicesindaco Alberto Capraro, “un ringraziamento va rivolto agli uffici comunali ed ai professionisti che si sono prodigati per realizzare questo imponente lavoro. Invitiamo tutti a scoprire questo luogo magico o ritornarci per godere di storia e bellezza impareggiabili”.

