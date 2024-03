Aeroporto del Salento, due nuovi collegamenti con Ryanair: Trieste e Danzica

BRINDISI – Otto nuove destinazioni, sei da Bari e due da Brindisi, rappresentano la novità della stagione estiva di Ryanair, annunciate in un comunicato diffuso congiuntamente ad Aeroporti di Puglia: si tratta di Danzica e Trieste da Brindisi e di Atene, Barcellona, Dubrovnik, Malaga, Katowice, Rodi, Tirana e Tolosa da Bari.

In totale le rotte garantite diventano 80 per la compagnia che in 20 anni di attività in Puglia è passata da 200mila a 4milioni e 300mila passeggeri. Ryanair, che rivendica il suo ruolo strategico per lo sviluppo turistico e commerciale della regione, si dice pronta a nuovi investimenti ma ad una condizione: “Se il governo italiano dovesse abolire l’addizionale municipale (sui diritti d’imbarco nelle città sede di aeroporto, ndr), Ryanair risponderà con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, altri 20 milioni di passeggeri all’anno e oltre 250 nuove rotte” ha commentato Jason McGuinness, responsabile commerciale di Ryanair.

Soddisfatto della partnership col vettore irlandese si è detto il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile: “Mi piace sottolineare la comunione d’intenti che ha caratterizzato questa collaborazione e che ci ha visto protagonisti con la Regione Puglia e le amministrazioni locali che con noi hanno condiviso la visione strategica e l’importanza di consolidare e sviluppare la presenza sui nostri aeroporti di Ryanair, quale straordinario volano di crescita per la nostra economia e per le nostre comunità. Guardiamo con grande fiducia a quanto di positivo potrà nascere in futuro da una collaborazione commerciale con solide radici”.

Per l’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane, la strategia di Ryanair è anche un segnale di fiducia rispetto alle aspettative sul posizionamento della Puglia come destinazione turistica: “Gli oltre 800 voli settimanali su 80 rotte, inclusi i 10 nuovi collegamenti estivi verso mete chiave, sono un segnale tangibile del forte impegno della compagnia aerea verso la nostra regione, ma sono anche la testimonianza di un clima di fiducia ben supportato dalle performance senza precedenti registrate nel 2023: oltre 16,4 milioni di presenze turistiche, con un +4 percento sull’anno precedente e un incremento straordinario del 16 percento sui pernottamenti esteri, a cui si accompagna il record di passeggeri transitati negli aeroporti pugliesi che ha sfiorato quota 10 milioni”.

Anita Maurodinoia, assessora ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile, ha assicurato l’impegno della Regione per rendere gli aeroporti sempre più connessi e funzionali: “Da parte nostra, continueremo a programmare le risorse a disposizione per potenziare gli scali pugliesi, con infrastrutture moderne e sicure, così da renderli sempre meglio accessibili da parte dei vettori e dei passeggeri. Stiamo investendo molto sull’intermodalità, per garantire collegamenti efficienti verso centri urbani e principali mete turistiche tramite trasporto pubblico locale su gomma e ferro. E stiamo lavorando anche per offrire collegamenti di ultimo miglio sostenibili ed efficaci; un esempio è l’aver reso proprio Bari e Brindisi i primi aeroporti bike friendly d’Italia e così da promuovere il cicloturismo”.

