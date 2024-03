Stalking alla ex convivente, il sindaco Manera finisce al banco degli imputati

STERNATIA - E’ arrivata nel giorno dedicato alla festa della donna, la decisione sul procedimento che riguarda Massimo Manera, 59enne, sindaco di Sternatia e presidente della fondazione “La Notte della Taranta”, accusato di stalking ai danni della donna con la quale aveva avuto una relazione sentimentale e aveva convissuto.

La giudice del tribunale di Lecce Silvia Saracino ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio firmata dalla sostituta procuratrice Erika Masetti che, nella precedente udienza, aveva “rincarato” la dose nei riguardi dell’imputato, attribuendogli altri due episodi di atti persecutori.

Questo in considerazione della consulenza informatica depositata dall'avvocato Massimo Bellini, difensore della signora, secondo cui sia il 30 giugno 2023, quando le indagini preliminari erano già state chiuse (e rese note in un precedente articolo), sia il 28 gennaio scorso, quindi a ridosso dell’udienza preliminare, dal profilo social in uso a Manera, sarebbero partite richieste di poter seguire il profilo privato della ex, su Instagram.

Sarà dunque il dibattimento che si aprirà il 24 giugno dinanzi al giudice Fabrizio Malagnino, a dimostrare la fondatezza o meno degli addebiti che l’imputato ha cercato di respingere già in questa fase, in una memoria redatta dall’avvocato Stefano De Francesco.

La tesi difensiva aveva trovato in più punti accoglimento del gup titolare Sergio Tosi - poi trasferitosi presso la magistratura tributaria e così sostituito dalla collega Saracino - al punto che questi aveva chiesto alla pm di alleggerire il reato in quello di molestie e di depennare dall’elenco delle accuse, gli episodi avvenuti sino al 29 settembre del 2022, poiché la relazione intercorsa tra i due sarebbe stata consensuale (qui, i dettagli).

Ma la pm, come anticipato, non solo ha lasciato intatto il quadro accusatorio, ma lo ha arricchito di altre due condotte più recenti.

